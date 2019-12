Perdono la via e passano la notte all’addiaccio: per salvarsi accendono un fuoco e costruiscono un riparo di fortuna in attesa dei soccorsi

Le nevicate in corso hanno impedito all’elicottero di intervenire, pertanto è stata inviata le squadre del soccorso alpino. Gli escursionisti sono stati raggiunti giusto in tempo visto che uno di loro è stato colpito da un principio di ipotermia