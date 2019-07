Strade bloccate da fango e detriti, ancora numerosi alberi abbattuti dal vento. Il maltempo torna a colpire in Trentino Alto Adige

L'ondata di maltempo ha colpito ieri il Trentino Alto Adige. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza le zone più colpite. Torna la paura in Val di Fassa, in Alto Adige frane nella zona di Anterserva e Costalunga

TRENTO. Strade invase da fango e detriti, ancora alberi abbattuti e tanta paura per escursionisti bloccati in alta quota. Si contano i danni dopo l'ondata di maltempo che ha coinvolto sia il Trentino che l'Alto Adige. La furia della pioggia e del vento si sono abbattuti nuovamente sul nostro territorio nel pomeriggio e nella serata di ieri.

TRENTINO

L'allarme è stato lanciato attorno alle 19 con una serie di smottamenti che hanno fatto tornare la paura soprattutto in Val di Fassa (Qui l'articolo). Diversi problemi si sono avuti anche nella zona di San Martino di Castrozza nell'alta valle Primiero (Qui l'articolo).

Nel pomeriggio di ieri la Protezione civile del Trentino ha deciso lo sgombero, a titolo precauzionale, di tre campeggi di scout in val Daone. La decisione è stata presa dopo che nell'area si era verificata una frana, dovuta ai temporali di qualche ora prima. Tarda serata, poi, con il finire della fase più critica del maltempo, solo uno degli accampamenti è stato chiuso in via precauzionale. (Qui l'articolo)

Nel comune di Moena , a causa di alcune frane, è stato vietato l'uso dell'acqua potabile proveniente dall'acquedotto per usi alimentari.

Sempre in val di Fassa non sono mancati gli alberi caduti in zona Contrin per le forti raffiche di vento e il rio Valsorda è straripato in diversi punti. Sono anche molte le frane che hanno invaso le arterie lungo i passi tra Trentino e Veneto. (Qui l'articolo)

Non sono mancati i problemi anche in Alto Adige dove l'ondata di maltempo ha portato oltre 14 mila fulmini.

A causa del forte vento diversi alberi sono caduti sui fili dell'energia elettrica creando diversi problemi e portato i vigili del fuoco a molti interventi. Tra questi anche per un albero caduto sulla linea aerea che porta la corrente a Castel Flavon.

Problemi anche a passo Costalunga con detriti e fango che hanno interrotto una strada e stesse problematiche si sono registrate anche nella zona di Anterselva.

Sempre nel pomeriggio di ieri a Passo Nigra si è verificata una frana tra la Malga Frommer e la Malga Ochsenhütte. La Strada rimane chiusa a tempo indeterminato.