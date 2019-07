Troppi incidenti e arriva il weekend, i vigili del fuoco: ''Tre regole base e se siete motociclisti provate questo esercizio''

Solo in Trentino e solo nell'ultimo mese sono morti nove motociclisti. I vigili del fuoco sono sempre tra i primi a intervenire per soccorrere feriti e aiutare chi è in difficoltà. Ora chiedono attenzione agli utenti e quelli di Riva invitano a seguire tre semplici regole

TRENTO. In un periodo dell'anno caratterizzato purtroppo da numerosi incidenti stradali (solo in Trentino e solo nell'ultimo mese sono morti nove motociclisti), i vigili del fuoco trentini stilano dei vademecum sul giusto comportamento da tenere in strada. Dopo l'uscita di un post dei pompieri di Mezzolombardo con cui si elencavano delle “buone norme” da seguire in caso di incidente, il corpo dei vigili di Riva del Garda ha pubblicato “tre regole fondamentali” da rispettare una volta su strada.



I fine settimana, infatti, rappresentano il momento di massimo traffico, e di conseguenza di maggior possibilità di incidenti. Per questo sono ribaditi tre basilari dettami da osservare quando si è alla guida del proprio mezzo. Innanzitutto allacciare le cinture e farle allacciare ai propri passeggeri, bambini e adulti. In secondo luogo mantenere la destra, specie in curva, per non invadere la corsia opposta. Infine, moderare la velocità.



“Mettetevi in piedi e provate a sbattere piano piano la testa contro il muro, immaginate il vostro corpo solamente a 50 Km/h che impatta un qualsiasi ostacolo fisso o mobile”, scrivono i vigili rivani, rivolgendo il proprio ammonimento particolarmente ai motociclisti.

Regole da rispettare quando si è alla guida, per evitare di incorrere in incidenti. E quando ai sinistri, invece, si assiste, i precetti da seguire sono altri: cercare di creare un corridoio centrale, quando si è in colonna, per il passaggio dei mezzi in caso di mancanza di corsia di emergenza; evitare di fare inversioni ad U mentre i Vigili stanno giungendo sul posto; non avvicinarsi troppo alle macchine incidentate lasciando un adeguato spazio tra voi e i veicoli coinvolti permettendo così l'arrivo ed il posizionamento dei mezzi d'emergenza ed eventualmente dell'elicottero; non lasciare incustodite le auto; non passeggiare sulla carreggiata.



Ogni deviazione o chiusura del traffico viene decisa dagli operatori delle forze dell'ordine o dei vigili del fuoco. Sulla strada, dunque, badate a seguire queste poche e semplici regole, per l'incolumità vostra e degli altri.