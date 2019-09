Truffano anziani e raggirano una signora con l'Alzheimer, denunciate due persone

Tagliate quasi tutte le voci a bilancio: 13 milioni in meno per le retribuzioni, riduzioni consistenti anche per infrastrutture scolastiche, investimenti nel sistema educativo e spese di funzionamento delle scuole. Crescono solo i trasferimenti agli enti accreditati. Duro l’ex governatore: “Alla prima prova dei fatti i leghisti ci mettono di fronte ad un taglio di risorse”