Valanga sulle Dolomiti del Brenta: la vittima è Andrea Concini, 28enne trentino. Il secondo scialpinista ricoverato a Trento in stato di ipotermia

Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza è proprietario del campeggio e nei mesi scorsi ha deciso di permutare l'area perché non più interessato a gestire il camping. L'intenzione è quella di trovare un imprenditore per rendere più attrattiva la zona e mettere definitivamente a norma l'intera struttura. Gli avvocati dei campeggiatori: "Non c'è però alcuna offerta e tra loro c'è anche un'anziana vedova, che considera il Sass Maor la sua famiglia e che ha passato il Natale in solitudine"