Coronavirus, 17 nuovi contagi in Trentino con soli 322 tamponi. Non ci sono dipendenti legati ai focolai della carne

Il dato di oggi mostra come siano stati processati pochissimi tamponi (è il dato più basso in Italia dopo Basilicata e Molise) ma nonostante questo i positivi sono tanti per un rapporto contagi/tamponi vicino a quelli di metà aprile

TRENTO. Sono 17 i nuovi contagi in Trentino identificati con soli 322 tamponi fatti. E' questo uno dei dati più bassi d'Italia a livello di tamponi (peggio hanno fatto solo la Basilicata che per la Protezione civile ne ha processati solo 72 e il Molise che ne ha fatti 177) e si spiega con il fatto che la domenica, spesso, l'apparato trentino che li analizza rallenta enormemente. Quel che è certo è che il rapporto contagi/tamponi sale sopra il 5% (al 5,2%) toccando, così, i livelli di metà aprile quando si era in piena fase pandemica.

I 17 nuovi casi registrati dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari non riguardano dipendenti dei focolai del settore della lavorazione carne rinvenuti nei giorni scorsi. Qui si sta svolgendo un’ulteriore campagna di screening per allargare i controlli anche alla cerchia dei contatti dei dipendenti e dei loro familiari: non si esclude che qualche nuovo contagio possa emergere nei prossimi giorni, ma gli esperti ritengono che su questo fronte la situazione sia ragionevolmente sotto controllo.



Dei 17 nuovi casi, 8 presentano sintomi e fra loro c’è anche un minorenne. Anche oggi fortunatamente non si registrano decessi per Covid e i ricoveri in ospedale restano stabili (5 pazienti, nessuno in rianimazione).

lunedì 7 settembre: 17 positivi e 322 tamponi -5,2%

domenica 6 settembre: 33 positivi e 1.438 tamponi - 2,3%

sabato 5 settembre: 53 positivi e 1708 tamponi - 3,1%

venerdì 4 settembre: 23 positivi e 1.925 tamponi - 1,19%

giovedì 3 settembre: 91 positivi e 2.317 tamponi - 3,93%

mercoledì 2 settembre: 33 positivi e 803 tamponi - 4,10%

martedì 1 settembre: 3 positivi e 695 tamponi - 0,43%

lunedì 31 agosto: 4 positivi e 122 tamponi - 3,57%

domenica 30 agosto: 8 positivi e 1.053 tamponi - 0,75%

sabato 29 agosto: 14 positivi e 1.365 tamponi - 1%

venerdì 28 agosto: 16 positivi e 1.390 tamponi - 1,15%

giovedì 27 agosto: 15 positivi e 1.351 tamponi - 1,11%

mercoledì 26 agosto: 7 positivi e 1.898 tamponi - 0,36%

martedì 25 agosto: 3 positivi e 530 tamponi - 0,56%

lunedì 24 agosto: 1 positivo e 374 tamponi - 0,27%