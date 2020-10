Coronavirus, altri 17 nuovi contagi in Alto Adige. Salgono a 1800 le persone che si trovano in isolamento

Sono 21 le persone che si trovano ricoverate in ospedale a seguito dei sintomi sorti a causa di covid19. Ancora massima attenzione per le scuole

BOLZANO. Ci sono 17 nuovi contagi in Alto Adige nelle ultime 24 ore su 829 tamponi analizzati, un numero inferiore rispetto ai giorni scorsi. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 2.05%.

Rimangono ancora 21 i soggetti che si trovano ricoverati nei reparti ospedalieri, zero in terapia intensiva. Le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono 1800 e di questi 47 provengono da Croazia, Grecia, Spagna o Malta.

Rimane alta l'attenzione per le positività che vengono rilevate nelle scuole altoatesine dopo i casi registrati nei giorni scorsi. (QUI L'ARTICOLO)

Nell'ultimo report dell'Istituto superiore di sanità e del ministero per la settimana dal 21 al 27 settembre si rileva come il Trentino è il terzo peggior territorio d'Italia alle spalle di Liguria e Alto Adige per quanto riguarda la diffusa del coronavirus. (QUI L'ARTICOLO)

I numeri in breve:

Tamponi effettuati ieri (4 ottobre): 829

Nuovi casi positivi: 17

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 3.662

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 183.294

Numero delle persone sottoposte al test: 94.956 (+321)

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 21

Pazienti Covid-19 in isolamento nella struttura di Colle Isarco: 32

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 0

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 292 (+0)

Persone in isolamento domiciliare: 1.799 (delle quali 47 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta)

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 20.139 (delle quali 1.442 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta)

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 21.938

Persone guarite: 2.743 (+6). A queste si aggiungono 915 (+ 0) persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Totale: 3.658 (+6)

Collaboratori dell'Azienda sanitaria positivi al test: 237, di cui 235 guariti.