Coronavirus in Alto Adige, altri 21 contagi. Oltre 1.600 persone in isolamento, ma il dato è in leggera discesa. Sempre 26 pazienti in ospedale

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 2.242 tamponi, 21 i test risultati positivi. Il totale complessivo è di 3.489 casi e 292 decessi da inizio emergenza coronavirus