Coronavirus, altri 5 morti e 57 contagiati (4 minorenni). Fugatti: ''L'economia deve ripartire ma potremmo riavere una crescita del contagio''

Mentre in Alto Adige oggi i contagi sono stati 5 su 823 tamponi (inferiore all'1%) in Trentino il rapporto tamponi/contagi resta essere superiore al 4%

TRENTO. Altri 5 decessi in Trentino e altri 57 persone contagiate. Continua stazionaria con degli alti e bassi ma senza cali evidenti a mietere vittime la terribile epidemia da coronavirus che ha colpito con grande durezza la provincia di Trento. Ieri i morti erano arrivati ad essere addirittura 11 mentre venerdì erano stati 7 per un totale dall'inizio dell'epidemia a 405 una cifra spaventosa (in realtà ancora peggiore perché da ieri sono stati accertati altri 108 decessi ''simil covid'' quindi i morti ora sono 513 (QUI APPROFONDIMENTO) se si pensa che il primo decesso in Trentino è stato registrato il 12 marzo quindi in soli 45 giorni.

I contagi, poi, restano stabili: ieri erano 58 i contagi per 1365 tamponi (con un rapporto tamponi/positivi sopra il 4%) mentre oggi sono stati 57 (con altri 4 minori come accaduto anche ieri) su 1347 con un rapporto stabile superiore al 4% e così il totale di persone contagiate arriva ad essere 4.535.

Il tutto mentre nel vicino Alto Adige nelle ultime 24 ore sono stati 5 i nuovi contagi su 823 tamponi per una percentuali tamponi/positivi inferiore all'1% per una provincia di Bolzano che ormai da molti giorni è stabile sotto al 2% quindi con valori dimezzati rispetto al Trentino. A Bolzano, poi sono stati 4 i decessi per un totale di 269 vittime e 2481 positivi.

''Il contagio c'è ancora ma si sta stabilizzando verso il basso - ha spiegato Fugatti - e quindi abbiamo dato il via a varie aperture in sicurezza per i lavoratori perché crediamo si debbano riaprire le attività non nascondendo, lo dicono gli scienziati, che ci sarà il rischio di una ricrescita del contagio e quindi gestire un'ulteriore fase che è quella di un ritorno del contagio e dobbiamo metterlo bene in evidenza però si ritiene che l'economia debba riuscire a partire''.