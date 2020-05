Coronavirus, anche in Trentino al via l'indagine di sieroprevalenza. Saranno coinvolti 48 Comuni e oltre 4300 cittadini

Sono stati pubblicati i protocolli della Pat per i negozianti e per i clienti. La prova di capi di abbigliamento sarà possibile previa igienizzazione delle mani; gli esercizi dovranno disporre di dispenser. Nei centri commerciali attenzione all'areazione dei locali e ''per negozi con superfici fino a 40 metri quadrati potranno essere presenti solo 3 persone (compresi i venditori)''