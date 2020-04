Coronavirus, ancora bilancio drammatico: 14 morti e contagi in crescita di 125 casi. Fugatti: ''L'aumento legato a più tamponi''

TRENTO. Sono 125 i nuovi positivi a Covid-19 e il Trentino si porta a 3.236 casi dall'inizio dell'epidemia. Ci sono, purtroppo, altri 14 decessi per un totale di 244 vittime.

"La crescita dei casi è da attribuire probabilmente alla crescita del numero dei tamponi eseguiti, anche per l'intervento del Cibio: ci aspettiamo - commenta il presidente Maurizio Fugatti - un aumento del numero dei contagiati. Il controllo del numero dei tamponi aumenta anche sulle Rsa perché c'è la volontà di controllare settori critici e delicati. I pazienti in terapia intensiva sono stabili e sono 78 i posti letto occupati, ma ci sono 62 guariti in più. C'è volontà di ripresa ma ci confrontiamo con la comunità scientifica, le restrizioni hanno portato a stabilizzare i numeri. I modelli matematici indicano che se continuassimo così, verso fine aprile ci sarebbero 10/20 contagi, se si dovesse allentare potrebbero riprendere".

I casi oggi, 125 persone e 14 vittime, seguono i 69 casi e 13 vittime di ieri, 58 casi e 7 decessi di domenica 5, 95 casi con 6 decessi di sabato 4, i 104 casi con 17 morti di venerdì 3, i 114 casi con 14 vittime di giovedì 2 e i 97 contagi con 9 decessi di mercoledì 1 aprile. I 45 casi con 17 morti di martedì 31 marzo, i 102 positivi con 18 vittime di lunedì 30, 87 casi con 9 decessi di domenica 29, i 104 con 18 vittime di sabato 28, i 114 con 16 decessi di venerdì 27 e i 121 con 12 morti di giovedì 26.

E ancora i 177 casi con 18 vittime di mercoledì 25, quindi i 214 (martedì 24 con 15 morti), 131 (lunedì 23) e 173 (domenica 22), mentre il dato più alto in termini di nuovi contagi è stato toccato sabato 21 con 239 casi e 15 decessi.

Sono 59 i nuovi positivi in Alto Adige per un totale di 1.791 casi di coronavirus. Otto le vittime nelle ultime 24 ore per un totale di 172 decessi per complicazioni legate a Covid-19. I collaboratori dell’Azienda sanitaria positivi al test sono 187, a cui si aggiungono 12 medici di medicina generale e pediatri di libera scelta (Qui articolo).

Più 18 nuovi positivi a Bolzano per si attesta a 376 casi, mentre Laives registra un +9 per 74 casi. Ci sono 3 nuovi contagi a Badia che si porta a 29 casi, così come a Brunico che si spinge a 40 casi.

Più 2 positivi ad Appiano per un totale di 118 casi, Falzes (9 casi), Gais (6 casi) e Merano (83 casi). Nuovi contagi a Castelrotto (79 casi), Corvara (20 casi), San Leonardo in Passiria (28 casi) e Villabassa per un totale di 26 casi (Qui articolo).