Coronavirus, ecco il decreto di Natale: “No a spostamenti fra Regioni e Comuni, prorogati anche i Dpcm”

Foto Apt Trento/ Daniele Mosna

ROMA. Se in Trentino c’è stato un primo allentamento delle misure da Roma si procede con cautela tanto che il Consiglio dei Ministri, su proposta di Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto legge che introduce nuove misure restrittive in vista delle festività natalizie, con l’obiettivo di ridurre al minimo i rischi sanitari legati alla diffusione del virus Covid-19. Il testo, inoltre, estende il limite massimo dei Dpcm attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni.

In particolare le nuove norme stabiliscono che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

In più il 25 e il 26 dicembre 2020, e il 1° gennaio 2021, saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute); sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Per quanto riguarda le seconde case, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi in quelle che si trovano fuori dalla propria Regione di residenza. Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.

Infine, le nuove norme stabiliscono che i Dpcm emergenziali, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario delle diverse Regioni e Province autonome, possano disporre, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale, specifiche misure tra quelle già previste elencate dalle norme primarie.