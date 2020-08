Coronavirus, Fugatti firma la nuova ordinanza: fermo il ballo in Trentino e mascherine obbligatorie dalle 18 alle 6 dove c'è il rischio di assembramento

Il partito di governo altoatesino, dopo aver provato all'inizio a derubricare la cosa a semplice ''errore'', oggi ha preso delle decisioni molto importanti. Schuler addirittura non sarà più vicegovernatore e sia lui che l'altro consigliere non avranno voce per 6 mesi dentro il partito a livello di voto. In Trentino anche la Lega ha sospeso il suo consigliere provinciale Job mentre per Olivi e Ossanna sembra che i loro partiti di riferimento vogliano far passare ai cittadini la linea ''scusate, ci avete beccato, ora i vostri soldi li diamo in beneficenza, ok?''