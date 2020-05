Coronavirus, in Alto Adige solo un positivo su 389 tamponi: ancora zero decessi

Mentre Zaia e la Lega in Veneto spingevano addirittura per votare in estate, forti dell'ottima gestione nell'affrontare l'epidemia, e anche in Alto Adige l'intenzione è quella di non andare oltre settembre (Bolzano è a contagio zero da settimane) in Trentino la maggioranza leghista provinciale si è messa in luce negativamente in ogni settore e quindi punta a far slittare il più possibile il voto anche se il Cts invita ad evitare l'arrivo dell'autunno perché ''la circolazione dei coronavirus nella popolazione è osservata in aumento durante i periodi dell'anno caratterizzati dalle basse temperature