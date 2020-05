Coronavirus in Trentino, quarto giorno consecutivo senza decessi. Un solo positivo, contagio quasi azzerato nelle ultime 24 ore

Il video lanciato da Visit Valsugana con tanto di logo ufficiale ''Trentino'' è al limite dell'offensivo e potrebbe apparire a più di un potenziale turista come discriminatorio. Invece che raccontare le bellezze della propria terra si preferisce usarle per dei paragoni in negativo che non rendono giustizia a quanto tutti (lombardi compresi) possono trovare in Valsugana