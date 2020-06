Coronavirus in Trentino, 2 i nuovi casi nelle ultime 24 ore a fronte di 1.229 tamponi. Ci sono 6 guariti a Predazzo

Sono stati analizzati 1.229 tamponi e due test sono risultati positivi per un rapporto contagi/tamponi a 0,16%. Settimo giorno consecutivo senza morti legati a Covid-19

TRENTO. Ci sono 5.450 casi e 468 decessi in Trentino per l'emergenza coronavirus. Sono stati analizzati 1.229 tamponi e due test sono risultati positivi per un rapporto contagi/tamponi a 0,16%. Settimo giorno consecutivo senza morti legati a Covid-19 (Qui articolo).

Fortunatamente non sono stati registrati decessi legati a Covid-19 nelle ultime 24 ore. A Trento sono state 47 le vittime da inizio epidemia, 34 a Pergine e Arco, 31 a Rovereto, 30 a Ledro. Sono 20 i morti a Predazzo, 16 a Dro, Mezzolombardo e Riva del Garda e 13 a Cavedine e Pieve di Bono-Prezzo, 12 a Pellizzano, 11 a Lavis, 10 a Borgo Chiese e Nomi.

Sono 6 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere con coronavirus, mentre un paziente si trova in terapia intensiva.

Sono 2 i nuovi positivi. Una persona a Trento che si porta a 685 casi da inizio epidemia e un infetto a Madruzzo (26 casi).

Ci sono altri 16 guariti nelle ultime 24 ore tra i 6 a Predazzo, 2 a Trento, Levico e Borgo Chiese. Un guarito a Riva del Garda, Mezzolombardo, Dro e Borgo Valsugana.