Coronavirus in Trentino, altri 10 decessi, sono 26 morti in 3 giorni. Sono 18 i nuovi positivi su 200 tamponi

I casi salgono 3.815 dall'inizio dell'epidemia in Trentino. E ci sono, purtroppo, altri 10 decessi per un totale di 310 vittime con Covid-19. Sono 749 i guariti e calano i ricoveri nella terapia intensiva. I tamponi analizzati sono 200 per un 9% di test positivi al coronavirus

TRENTO. Più 18 nuovi contagi, i casi salgono 3.815 dall'inizio dell'epidemia in Trentino. E ci sono, purtroppo, altri 10 decessi per un totale di 310 vittime con Covid-19. Sono 749 i guariti e calano i ricoveri nella terapia intensiva. I tamponi analizzati sono 200 per un 9% di test positivi al coronavirus.

"Sono stati fatti meno tamponi tra Pasqua e pasquetta per seguire le urgenze - commenta il presidente Maurizio Fugatti - questa la ragione per cui i contagi sono così pochi. I decessi sono purtroppo ancora tanti. E' confortante il calo dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva".

I casi oggi, 18 persone e 10 decessi, seguono i 63 casi e 7 vittime di pasquetta, seguono i 65 casi e 9 vittime di Pasqua, i 145 casi e 9 morti di sabato 11, i 93 casi e 7 decessi di venerdì 10, i 89 contagi e 13 morti di giovedì 9, i 106 casi e 11 decessi di mercoledì 8, i 125 casi e 14 vittime di martedì 7, i 69 casi e 13 vittime di lunedì 6, 58 casi e 7 decessi di domenica 5, 95 casi con 6 decessi di sabato 4, i 104 casi con 17 morti di venerdì 3, i 114 casi con 14 vittime di giovedì 2 e i 97 contagi con 9 decessi di mercoledì 1 aprile.

E ancora i 45 casi con 17 morti di martedì 31 marzo, i 102 positivi con 18 vittime di lunedì 30, 87 casi con 9 decessi di domenica 29, i 104 con 18 vittime di sabato 28, i 114 con 16 decessi di venerdì 27 e i 121 con 12 morti di giovedì 26. E i 177 casi con 18 vittime di mercoledì 25, quindi i 214 (martedì 24 con 15 morti), 131 (lunedì 23) e 173 (domenica 22), mentre il dato più alto in termini di nuovi contagi è stato toccato sabato 21 con 239 casi e 15 decessi.

In ulteriore calo il numero di tamponi eseguiti, circa 500 in meno rispetto a pasquetta, lunedì 13 aprile sono stati analizzati 768 tamponi per 8,2%, domenica 12 aprile, sono stati verificati 1.143 tamponi per un 5,6% di positività, mentre sabato 11 aprile sono stati analizzati 1.703 tamponi e l'8,5% è risultato positivo, quindi venerdì 10 sono stati verificati 1.179 tamponi per 93 casi (8%), giovedì 9 ci sono stati 800 tamponi per 114 casi (14%), mercoledì 8 aprile sono stati verificati circa 1.000 tamponi con 106 casi per 10%, martedì 7 aprile circa 800 tamponi con 125 positivi per un rapporto che si attesta al 15,6%. Lunedì 6 sono stati eseguiti 654 tamponi con 69 nuovi casi (10,5%), domenica 5 con 699 tamponi e 58 contagi (8,3%), quindi sabato 4 aprile sono stati analizzati 750 tamponi per 95 casi (12,6%). Nella giornata di giovedì 2 aprile i tamponi effettuati sono stati circa 800 per 114 casi (14%).

Sono 35 i nuovi contagi in Alto Adige per un totale che si attesta a 2.180 casi dall'inizio dell'epidemia. Sono 2 i decessi nelle ultime 24 ore e il conteggio si porta a 217 morti (Qui articolo).

Il numero dei decessi legati a Covid-19 negli ospedali è di 135 persone. Il numero dei decessi nelle case di riposo sino a questa mattina è di 82 persone. Sono quindi complessivamente 217 le persone decedute in Alto Adige a causa del Covid-19 (Qui articolo).