Coronavirus in Trentino, 2 decessi a Predazzo, a Rovereto 14 morti dall'inizio dell'epidemia. Due nuovi positivi a San Michele. Ecco la situazione dei Comuni

Complessivamente sono 3.815 i casi dall'inizio dell'epidemia. Purtroppo sono stati registrati altri 10 decessi per un totale di 310 vittime con Covid-19. Sono 749 i guariti, sono 2.756 gli attuali positivi e 1.841 a domicilio. I tamponi analizzati sono 200 per un 9% di test positivi al coronavirus

TRENTO. Ci sono 18 nuovi contagi, complessivamente sono 3.815 i casi dall'inizio dell'epidemia. Purtroppo sono stati registrati altri 10 decessi per un totale di 310 vittime con Covid-19. Sono 749 i guariti, sono 2.756 gli attuali positivi e 1.841 a domicilio. I tamponi analizzati sono 200 per un 9% di test positivi al coronavirus (Qui articolo).

Un dato quello dei decessi che comprende un uomo proveniente dalla Lombardia e ospitato nelle nostre strutture ospedaliere, mentre si devono aggiungere due cittadini di Canal San Bovo e un uomo del Primiero (Qui articolo) che negli scorsi giorni si sono spenti a Belluno e Feltre.

I morti sono 4 donne e 6 uomini. Una 98enne di Riva del Garda e una 94enne di Pergine, una 78enne di Spiazzo e una 97enne di Trento. Un 87enne di Rovereto, un 79enne e un 87enne di Predazzo, un 84enne di Trento, 88enne di Pergine e un 81enne di Soraga di Fassa.

A Trento sono 32 i decessi dall'inizio dell'epidemia, mentre Pergine sale a 29 morti. Si registra la vittima numero 14 a Rovereto, ottava morte con Covid-19 a Predazzo, quarta a Spiazzo e seconda a Soraga.

L'aggiornamento di Provincia e Apss: 1.731 in isolamento domiciliare, 528 in Rsa mentre i casi complessivi riguardano 1.037 persone, 102 nelle case di cura e 16 in strutture intermedie. Sono 289 i pazienti ricoverati senza ventilazione, 36 in ventilazione semi-invasiva e 54 in ventilazione invasiva. Sono invece 449 i guariti e 300 i guariti clinicamente.

Ci sono 2 nuovi positivi a Lavis (56 casi), San Michele (10 casi), Spiazzo (19 casi) e Trento (476 casi). Un nuovo contagio a Borgo Valsugana (27 casi), Borgo Chiese (75 casi) e Cavedine (44 casi), Madruzzo (17 casi), Pomarolo (10 casi), Predazzo (77 casi) e Riva del Garda (108 casi), Romeno (4 casi) e Sella Giudicarie (42 casi).

Tassi di contagio. Sono 5 i Comuni già attenzionati per l'alto numero di casi in rapporto alla popolazione: Vermiglio (3%), Canazei (3,8%) e Campitello di Fassa (3,8%), Borgo Chiese (3,7%) e Pieve di Bono-Prezzo al 3,5% (Qui articolo).

Numeri alti anche a Pellizzano che si porta a 6,3%, quindi Ledro (2,6%), Bleggio Superiore e Cavedago (2,4%), Mazzin e Nomi (2,1%), Storo (2%), Drena e San Giovanni di Fassa (1,9%), Arco e Castello-Molina di Fiemme (1,8%), Cavalese, Predazzo e Pinzolo (1,7%) e Valdaone (1,6%). Il tasso di contagio a livello provinciale si attesa a 0,7%. Trento si trova a 0,4%, Rovereto a 0,3%, Pergine a 1% e Riva del Garda a 0,6%.