Coronavirus in Trentino, 2 morti a San Giovanni e primo decesso a Cavedine. Due nuovi positivi a Pinzolo

Le vittime sono 1 donna e 12 uomini. Sono 297 i pazienti ricoverati senza ventilazione, 48 in ventilazione semi-invasiva e 69 in ventilazione invasiva. Sono invece 176 i guariti e 286 i guariti clinicamente

TRENTO. Sono 89 i nuovi contagi, 47 dei quali in Rsa, e il Trentino si attesta a 3.431 casi dall'inizio dell'epidemia coronavirus. Ci sono, purtroppo, altre 13 vittime per complicazioni legate a Covid-19 per un totale di 268 decessi sul territorio provinciale. A livello regionale si registrano invece 5.342 casi e 455 morti. Il dato del contagio è stabile intorno al 10% nel rapporto tra tamponi e test positivi (Qui articolo).

Le vittime sono 1 donna e 12 uomini. Una donna di 87 anni, due uomini di 74 anni e 89 anni, tutti di Arco. Un 83enne di Brentonico, un 68enne di Canazei, un 75enne di Cavedine e un 77enne di Lavis. Un 79enne di Nomi, due uomini di 79 anni e 82 anni di Rovereto, un 80enne e un 83enne, entrambi di San Giovanni di Fassa, e un 84enne a Trento.

L'aggiornamento di Provincia e Apss: 1.662 in isolamento domiciliare, 451 in Rsa mentre i casi complessivi riguardano 898 persone, 159 nelle case di cura e 15 in strutture intermedie. Sono 297 i pazienti ricoverati senza ventilazione, 48 in ventilazione semi-invasiva e 69 in ventilazione invasiva. Sono invece 176 i guariti e 286 i guariti clinicamente.

Sono state eseguite alcune riassegnazioni sui Comuni per quanto riguarda le domiciliazioni di alcuni casi. Ci sono 17 nuovi contagi a Storo (87 casi) e 10 a Cavedine, riconducibili alla Rsa (41 casi), 8 a Pieve di Bono-Prezzo (50 casi), 7 a Pergine (211 casi) e 5 a Borgo d'Anaunia (20 casi) e Levico (98 casi). Più 4 a Rovereto (107 casi), più 2 ad Arco (275 casi), Cavalese (61 casi) e Cavedago (11 casi), Cles (44 casi), Novella (17 casi) e Pinzolo (52 casi).

Un positivo in più a Ala (10 casi), Baselga di Pinè (15 casi), Besenello e Bondone, Borgo Chiese (73 casi), Caderzone, Caldonazzo (17 casi), Contà, Dro (70 casi), Fierozzo e Ledro (138 casi). E ancora Pomarolo, Riva del Garda (99 casi) e San Giovanni di Fassa, Segonzano, Sella Giudicarie (32 casi), Sover, Spiazzo (14 casi) e Spormaggiore, Terre d'Adige, Tesero (29 casi), Tre Ville (14 casi) e Tione (45 casi), Trento (427 casi), Vallelaghi, Vermiglio (52 casi) e Ziano (9 casi).

Tassi di contagio. Sono 5 i Comuni già attenzionati per l'alto numero di casi in rapporto alla popolazione: Vermiglio (2,8%), Canazei (3,7%) e Campitello di Fassa (3,8%), dove non sono stati registrati nuovi casi nelle ultime 24 ore, mentre si sono mossi i numeri a ancora Borgo Chiese (3,7%) e Pieve di Bono-Prezzo al 3,5% (Qui articolo). "Non sono zone rosse - dice il presidente Maurizio Fugatti - ma c'è un'attenzione particolare e zone con maggiori controlli" (Qui articolo).

E se per mettere in campo questa procedura si prende come riferimento un tasso di prevalenza al 2 ogni 100 abitanti, depurato dalle Rsa, e se la situazione di Tione sembrava preoccupare solo un paio di giorni fa (Qui articolo), si registra una parziale marcia indietro.

"Non esiste un caso Tione - dice commenta Paolo Bordon, direttore dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari - c'è un pronto soccorso impegnato in questa emergenza e che porta un notevole contributo alla rete di sostegno Covid-19. Un punto al quale accedono Comuni delle zone delle valli Rendena e Chiese. Ma confermo che non c'è un caso di Tione e non presenta una percentuale superiore a una media preoccupante".

Numeri alti anche a Ledro (2,6%), Pellizzano (3,6%), Bleggio Superiore (2,1%), Drena e Storo (1,9%), San Giovanni di Fassa (1,8%), Pinzolo (1,7%), Castello-Molina di Fiemme e Valdaone (1,6%), Arco, Soraga e Cavalese (1,5%). Il tasso di contagio a livello provinciale si attesa a 0,60%. Trento si trova a 0,36%, Rovereto a 0,3%, Pergine a 0,95% e Riva del Garda a 0,6%.