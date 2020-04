Coronavirus in Trentino, il capoluogo verso i 30 morti dall'inizio dell'epidemia, 45 decessi tra Ledro e Arco. Ci sono 7 nuovi casi a Predazzo

L'aggiornamento di Provincia e Apss: 1.643 in isolamento domiciliare, 311 in Rsa mentre i casi complessivi riguardano 758 persone, 151 nelle case di cura e 15 in strutture intermedie. Sono 306 i pazienti ricoverati senza ventilazione, 46 in ventilazione semi-invasiva e 80 in ventilazione invasiva. Sono invece 10 i guariti e 263 i guariti clinicamente