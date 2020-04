Coronavirus in Trentino, 3 morti a Cavedine. A Predazzo 9 decessi da inizio epidemia ma anche 17 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Guarda i casi per Comune

TRENTO. Più 76 contagi per un totale di 3.891 casi da inizio epidemia sul territorio provinciale. I decessi salgono a 318 vittime con Covid-19. Sono 798 i guariti e ci sono 2.775 persone attualmente positive. Il rapporto è ancora intorno 9% tra tamponi e test risultati positivi (Qui articolo).

Ci sono 3 vittime a Cavedine, un decesso a Nomi, Arco e Brentonico, Pieve di Bono-Prezzo e Rovereto. Sono 32 i decessi da inizio epidemia a Trento, segue Pergine con 29 morti, Arco e Ledro a 26 vittime, quindi Dro a 16 decessi.

A Rovereto sono 15 i morti dall'inizio dell'emergenza, quindi 10 a Pellizzano e 9 a Borgo Chiese e Cavedine, Mezzolombardo e Nomi. Vittima numero 9 a Predazzo, mentre Brentonico sale a 7 unità.

L'aggiornamento di Provincia e Apss: 1.728 in isolamento domiciliare, 572 in Rsa mentre i casi complessivi riguardano 1.046 persone, 102 nelle case di cura e 13 in strutture intermedie. Sono 280 i pazienti ricoverati senza ventilazione, 32 in ventilazione semi-invasiva e 48 in ventilazione invasiva. Sono invece 485 i guariti e 313 i guariti clinicamente.

Primo caso a Imer, mentre ci sono 17 nuovi positivi a Predazzo per un totale di 94 casi da inizio epidemia. Più 9 contagi a Borgo Chiese (84 casi) e Trento (485 casi), mentre sale di 7 unità il conteggio a Mezzolombardo per 72 casi. Più 4 a Spiazzo (23 casi), , più 3 a Arco (320 casi), Borgo d'Anaunia (25 casi) e Pellizzano (52 casi).

Sono 2 i nuovi contagiati a Cles (58 casi), mentre un nuovo infettato sull'Altopiano della Vigolana (12 casi), Borgo Valsugana (28 casi), Caderzone (11 casi), Campodenno (9 casi) e Cavedine (45 casi), Civezzano (3 casi), Commezzadura (12 casi), Lavis (57 casi), Moena (23 casi) e Novella (19 casi), Riva del Garda (109 casi), Rovereto (134 casi), Spormaggiore (4 casi), Valdaone (19 casi), Vallelaghi (16 casi) e Volano (6 casi).

Tassi di contagio. Sono 5 i Comuni già attenzionati per l'alto numero di casi in rapporto alla popolazione: Vermiglio (3%), Canazei (3,8%) e Campitello di Fassa (4%), Borgo Chiese (4,2%) e Pieve di Bono-Prezzo al 3,5% (Qui articolo).

Numeri alti anche a Pellizzano che si porta a 6,7%, quindi Ledro (2,6%), Bleggio Superiore e Cavedago (2,4%), Mazzin, Nomi e Predazzo (2,1%), Storo (2%), Drena e San Giovanni di Fassa (1,9%), Arco, Spiazzo e Castello-Molina di Fiemme (1,8%), Cavalese, Valdaone e Pinzolo (1,7%). Il tasso di contagio a livello provinciale si attesa a 0,7%. Trento si trova a 0,4%, Rovereto a 0,3%, Pergine a 1% e Riva del Garda a 0,6%.