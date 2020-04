Coronavirus in Trentino, 17 casi a Rovereto, altri 6 a Pergine. Sono 14 i morti. I dati Comune per Comune

TRENTO. Sono 2.785 i contagi da coronavirus in Trentino con 14 nuovi decessi. Complessivamente le vittime sono 187 per complicanze legate a Covid-19 sul territorio (Qui articolo).

Le vittime sono 7 donne e 7 uomini. Un 92enne di Fai della Paganella e un 96 di Moena. Una donna di 87 anni di Riva del Garda, un'altra di 93 anni di Spormaggiore e una 86enne di Trento. Un 90enne di San Giovanni di Fassa, un 72enne di Borgo Valsugana e un 77enne di Borgo Chiese. E ancora un uomo di 96 anni di Ledro, una donna di 93 anni di Dro, un'altra di 85 anni di Comano, una 91enne di Arco, una donna di 93 anni di Nomi e un 89enne di Trento.

L'aggiornamento di Provincia e Apss: 1.505 in isolamento domiciliare, 146 in Rsa mentre i casi complessivi riguardano 698 persone, 146 nelle case di cura e 11 in strutture intermedie. Sono 290 i pazienti ricoverati senza ventilazione, 49 in ventilazione semi-invasiva e 78 in ventilazione invasiva. Sono invece 7 i guariti e 222 i guariti clinicamente.

Più 7 nuovi positivi a Levico e Arco, che si portano rispettivamente a 81 e 271 casi. Altri 7 contagi a Trento per un totale di 348 persone. Più 17 casi a Rovereto, in gran parte legati a un focolaio in Rsa. Un primo positivo a coronavirus a Denno.

Si registrano 3 nuovi casi a Riva del Garda, Dro e San Giovanni. Altri 4 positivi a Cavalese e Mezzano, mentre sono 6 i nuovi casi a Pergine.

Più 2 a Baselga di Pinè, Mazzin, Mezzolombardo, Telve e Tesero.

Un nuovo contagio a Borgo, Canal San Bovo, Cembra-Lisignago, Cles e Comano, Drena, Malè, Nomi, Pejo, Pinzolo e Predazzo, Primiero San Martino di Castrozza, Vallarsa, Ville di Fiemme e Volano.