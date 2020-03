Coronavirus Trentino, ecco dove sono avvenuti i 18 decessi. Già 18 morti a Ledro dall'inizio dell'epidemia. A Campitello tasso di contagio al 3,3%. Guarda i casi per Comune

TRENTO. Sono 2.340 i positivi per coronavirus in Trentino, 104 casi e ci sono, purtroppo, 18 nuovi decessi (Qui articolo). Complessivamente le vittime per complicanze legate a Covid-19 sul territorio salgono a 120 per un totale di 184 morti a livello regionale.

. Sonoavvenuti nelle. Un uomo di 80 anni di, uno di 68 anni di, un altro di 70 anni de uno di 86 anni di. E ancora una donna di 98 anni di, una di 92 anni die una'altra di 90 anni di

Un uomo di 93 anni di Predaia, uno di 88 anni di Arco, un 83enne di Pergine e un 90enne di Pergine. Un uomo di 82 anni di Nomi, un altro di 93 anni di Nomi. Una donna di 84 anni di Pergine, una di 87 anni di Dro, una di 99 di Ledro una di 92 di Arco e una donna di 94 anni di Ledro.

A Ledro sono 18 i morti dall'inizio dell'epidemia, 13 a Pergine e 7 in quel di Arco.

L'aggiornamento di Provincia e Apss: 1.287 in isolamento domiciliare, 219 in Rsa mentre i casi complessivi sono 480 persone e 140 nelle case di cura. Sono 304 i pazienti ricoverati senza ventilazione, 47 in ventilazione semi-invasiva e 72 in ventilazione invasiva. Sono invece 5 i guariti e 146 i guariti clinicamente.

Più tre casi in quel di Arco che si porta a 208 per un tasso di contagio all'1,2%, mentre Levico raggiunge quota 35 casi. Incrementi anche a Cavalese (39 casi) e Castello Molina di Fiemme (29 casi e 1,2%). A Pergine 7 nuovi positivi per 132 unità.

A Trento ci sono invece 18 nuovi casi per un totale di 319. Nuovi casi a Pinzolo e Tre Ville, Campitello e Folgaria, San Giovanni, Vermiglio, Sella Giudicarie e Ville di Fiemme. Primi positivi a Palù del Fersina e Sarnonico.

A Campitello di Fassa il tasso di contagio più alto a quota 3,3%, insieme a Canazei, seguiti da Borgo Chiese (59 casi e 3%). E ancora Vermiglio (2,5%), Pieve di Bono-Prezzo (2,4%), Ledro (2,2%) e Massimeno (2,1%), Pellizzano (1,8%), quindi Capriana, Castel Condino, Drena e Pinzolo a 1,4%, Andalo, Cavedago, Cis, San Giovanni e Soraga a 1,3%.

Il focus sui Comuni: