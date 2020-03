Coronavirus in Trentino, ecco dove sono avvenuti i 18 decessi. Boom di contagi a Levico. A Pergine morti in 18 dall'inizio dell'epidemia, a Pinzolo 5 persone. Guarda i casi per Comune

Sono 147 i morti nel complesso sul territorio provinciale dall'inizio della pandemia. Sono invece 6 i guariti e 172 i guariti clinicamente. Si registra un primo caso a Carzano e Castel Tesino