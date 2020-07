Coronavirus in Trentino, dati molto negativi: ci sono 20 nuovi contagiati (16 riconducibili al focolaio di Rovereto)

TRENTO. Si è resa necessaria la convocazione di una conferenza stampa ad hoc con presenti, tra gli altri, Segnana, Fugatti e Ferro e infatti le notizie sull'evolversi dell'epidemia da coronavirus in Trentino non sono buone: 20 i nuovi positivi rinvenuti nelle ultime 24 ore, 4 riconducibili a una famiglia del Kosovo residente a Pergine e 16 riconducibile al focolaio di Rovereto legato al polo della logistica che nelle scorse ore aveva già fatto emergere i primi casi positivi.

Le autorità, come noto, hanno disposto l’isolamento per tutti i dipendenti della ditta in questione, lunedì sono stati effettuati 70 tamponi e tra ieri e oggi dovrebbero essere stati eseguiti i 69 per i lavoratori dei turni diurno e pomeridiano dei servizi di logistica e 50 per gli autisti dei servizi di trasporto (Qui articolo).

Il totale sale a 5.533 casi e resta a 470 decessi con Covid-19 da inizio epidemia. Tra i ricoveri degli scorsi giorni anche una donna di passaggio in Trentino, che ha partorito con quindici giorni di anticipo e che è risultata contagiata (Qui articolo). Quello di Rovereto, tra l'altro, è il secondo focolaio dopo quello scoppiato a Predazzo e che ha coinvolto la comunità di kosovari della zona.

L'Alto Adige, intanto, ritorna a far segnare un doppio zero, dopo il nuovo positivo segnalato nella giornata di ieri. Questi i dati aggiornati di oggi, mercoledì 22 luglio, per quanto riguarda l'emergenza coronavirus: complessivamente il totale da inizio epidemia resta a 2.685 casi e 292 decessi, 175 quelli registrati negli ospedali e 117 quelli nelle case di riposo. Sono oltre 400 le persone in isolamento domiciliare (Qui articolo).