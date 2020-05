Coronavirus in Trentino, un solo nuovo positivo in val di Sole. Nessun caso in Rsa e nessun minore contagiato. Altri 13 guariti a Lavis e 12 a Cles

Non sono stati registrati decessi nelle ultime 24 ore, il quarto giorno consecutivo senza morti legati a Covid-19. Ci sono 5.432 casi e 466 decessi in Trentino per l'emergenza coronavirus. I tamponi analizzati sono stati 1.910 per un rapporto contagi/tampone che si attesta a 0,05%