Coronavirus in Veneto, 72 nuovi contagi a Verona, 63 a Belluno e 62 a Rovigo. Sono 33 i decessi nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 277 nuovi contagi e 33 morti. Complessivamente ci sono 16.404 casi da inizio epidemia, 1.154 decessi, 5.173 negativizzati e 11.059 persone in isolamento domiciliare. Il presidente Zaia: "Si conferma trend in calo ma non abbassare la guardia. Le riaperture non significano che tutto sia finito"

VERONA. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 277 nuovi contagi e 33 morti. Complessivamente ci sono 16.404 casi da inizio epidemia, 1.154 decessi, 5.173 negativizzati e 11.059 persone in isolamento domiciliare.

Ci sono 28 nuovi positivi a Padova (3.634 casi e 205 decessi), mentre resta fermo il cluster Vo' con 87 casi e 3 morti.

Più 26 in provincia di Treviso (2.351 casi e 213 decessi), più 14 a Venezia (2.191 casi e 170 morti) e più 72 a Verona (4.070 casi e 318 decessi).

Sono 11 i nuovi contagi a Vicenza (2.390 casi e 158 decessi), +63 a Belluno (967 casi e 52 morti) e +62 a Rovigo (369 casi e 24 decessi).

"I dati confermano il trend in calo del contagio - dice il presidente Luca Zaia - ma non bisogna abbassare la guardia perché non siamo indenni. Le riaperture dal 4 maggio non devono essere essere lette come la fine dell'emergenza, ma si prosegue con un processo di convivenza con il coronavirus. La app Immuni? E' utile per intercettare i contatti e avvisare se si è venuti a contatti con un positivo: non sarebbe obbligatorio registrarsi ma le alternative sono poche per ricostruire le interazioni".