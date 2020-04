Coronavirus in Veneto, altri 37 contagi e 10 decessi ma continuano a calare i ricoveri

VERONA. Ci sono 37 nuovi contagi e 14 morti in Veneto rispetto al bollettino diffuso questa mattina, lunedì 13 aprile (Qui articolo).

Il conteggio totale sale a 14.288 casi e 899 decessi con Covid-19, mentre sono 2.679 i negativizzati e 17.092 le persone in isolamento domiciliare.

Calano ancora i ricoveri, sono 1.420 i pazienti in area non critica, quindi sono 240 le persone nei reparti di terapia intensiva.

Sale di 16 unità la provincia di Padova con 3.283 casi totali e 164 morti, fermo il cluster di Vo' con 87 casi e 3 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Più 8 a Verona che si attesta a 3.555 casi e 257 vittime e più 9 a Venezia con 1.992 casi e 132 morti.

Ci sono 3 positivi in più rispetto a questa mattina a Vicenza per 2.083 casi e 117 decessi, altri 2 a Belluno con 688 casi e 37 morti.

Nessun nuovo contagio a Treviso (1.983 casi e 162 decessi) e Rovigo (280 casi e 18 decessi).

Oggi è stata anche la giornata del "lockdown soft" in Veneto. Via il limite di 200 metri da casa per l'attività motoria, si deve uscire solo con mascherine e l'apertura delle attività di libreria, cartoleria e vendita di abbigliamento per bambini è ammessa solo per i negozi specifici che hanno esclusivamente questi prodotti e solo due giorni alla settimana. Sono questi alcuni dei punti salienti dell'ordinanza che è stata firmata dal governatore Luca Zaia e che entrerà in vigore alle 24 di oggi e fino al 3 maggio (Qui articolo).