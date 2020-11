Coronavirus, la mappa del contagio. In Alta Valsugana il livello più alto di positivi per residenti. A Pergine tanti contagiati quanti a Trento

TRENTO. Sono 61 i comuni dove oggi si sono registrati, con tampone molecolare, nuovi contagi per un totale di 261 positivi e 3.583 test eseguiti (1.406 dai laboratori dell'Apss e 2,177 da quello della Fem). E purtroppo sono 5 i nuovi decessi registrati di persone con Covid-19. Due avvenuti a Trento, uno a Pergine Valsugana, uno a Cles e uno a Lavis. I deceduti erano tutte persone anziane: classe '32, classe '40, classe '41, classe '20 e classe '30. Una situazione che si fa sempre più pesante dal punto di vista delle vittime con un Trentino che da quando è iniziata la seconda ondata ha già pianto 54 persone a fronte delle 470 che c'erano state nella prima fase.

Per quanto riguarda i dati odierni ci sono anche contagiati in tenera età: 1 bimbo sotto i 2 anni e 2 con meno di 5 anni. Sempre nell'ambito dei minori si registrano 27 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare e gli approfondimenti in corso diranno se sarà necessario porre in isolamento le rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 279).

La maggior parte dei contagi è stata rilevata a Trento con 49 nuovi positivi ma Pergine si trova in una situazione preoccupante visto che ha quasi lo stesso numero di positivi del capoluogo (43 nuovi contagi). Doppia cifra anche per Baselga di Piné, Malé e Rovereto. Situazione complicata anche a Mori dove sono stati trovati 6 positivi ed emerge che al momento sono 7 i contagiati trovati dentro l'Apsp Cesare Bendetti di Mori 3 dei quali sono ospiti, due con sintomi febbrili e un asintomatico. A Brentonico da dati dell'Apss elaborati da Fbk sono 5 i nuovi positivi e anche qui la ''breccia'' è stata aperta nell'Rsa dove sono 8 i contagiati tra ospiti e operatori.

Ecco il dettaglio dei comuni colpiti da Covid-19: Trento 49 contagi; Pergine Valsugana 43 contagi; Baselga di Piné 18 contagi; Malé 12; Rovereto 11; Cles 8 contagi; Mori 6 positivi; Lavis, Levico Terme, Brentonico, Civezzano e Bedollo 5 positivi; Predazzo, Pomarolo, Sant'Orsa, Fierozzo 4 contagi; Ledro, Dro, Cavalese, Altopiano della Vigolana, Caldonazzo, Nomi 3 contagi.

Riva del Garda, Mezzolombardo, Borgo Valsugana, Villa d'Anaunia, Predaia, Castel Ivano, Calliano, Campodenno, Aldeno, Nago Torbole, Sover 2 contagi; Arco, Tione, Sella Giudicarie, Ala, San Michele, Comano Terme, Ville di Fiemme, Madruzzo, Vallelaghi, Terre d'Adige, Volano, Isera, Villa Lagarina, Fornace, Giustino, Roverè della Luna, Primiero San Martino di Castrozza, Commezzadura, Albiano, Romeno, Borgo Lares, Livo, Spormaggiore, Molveno, Sanzeno, Cimone, Palù del Fersina, Imer 1 contagio.

Per quanto riguarda il rapporto tra positivi e residenti è l'Alta Valsugana a preoccupare di più con molte realtà che registrano più di un positivo ogni 100 residenti: Pergine ha raggiunto l'1%, Baselga di Piné è già all'1,5%, Fierozzo all'1,6%, Palù del Fersina all'1,9% e Bedollo all'1,5%. Preoccupano anche Castello Tesino che ha una percentuale di contagiati dell'1,7% e la vicina Pieve Tesino all'1,1%. Malé e Ronzone sono entrambe all'1,6%, Dambel è all'1,2%.