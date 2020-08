Coronavirus, nessun contagio su quasi 1400 tamponi in Trentino. Ma un paziente è ricoverato in terapia intensiva

Il nuovo bollettino dell'Azienda sanitaria provinciale non registra alcun nuovo caso di Coronavirus. Quasi 1400 i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Ma se il quadro su questo fronte appare positivo, dall'altra c'è una brutta notizia: il reparto di terapia intensiva Covid ha riaperto. Un paziente è stato infatti ricoverato in rianimazione, mentre 2 sono rimangono ricoverati nei normali reparti

TRENTO. Nessun contagio e tre ricoveri, di cui uno in terapia intensiva. È questo il bilancio della situazione Covid in Trentino dopo le ultime 24 ore. Su quasi 1400 tamponi effettuati, dunque, i nuovi positivi registrati sono 0, dopo che nelle ultime due giornate si erano avuti 1 nuovo caso lunedì 10 agosto e 2 martedì 11 (sono 16 i positivi nella scorsa settimana).

Il conteggio totale dei casi di Coronavirus in Trentino rimane dunque stabile a 5620, 470 i decessi. Numeri decisamente più alti che in Alto Adige, dove dopo i 4 nuovi casi nelle ultime 24 ore comunicati in mattinata dalla Provincia di Bolzano (su 1708 tamponi, “schizzati” ad un numero consistente dopo parecchi giorni di numeri bassi), il bilancio provvisorio arriva a 2779 contagi e 292 decessi.

Secondo i dati dell'Azienda sanitaria provinciale, pertanto, il rapporto quotidiano sulla situazione Coronavirus in provincia offre oggi un quadro positivo, “se non fosse per la notizia che dopo tanto tempo tornano ad aprirsi le porte del reparto di rianimazione dell'ospedale di Trento”. C'è un paziente nel reparto di terapia intensiva, infatti, mentre altri 2 rimangono ricoverati in normali reparti dell'ospedale.

Il numero preciso di tamponi effettuati dall'Azienda sanitaria è di 1387.