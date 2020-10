Coronavirus, nuovo focolaio in un coro di Laives. Quasi tutti i membri sono positivi

Nelle ultime ore, nel quadro di dati sempre più rilevanti del Coronavirus in Alto Adige, è emerso un nuovo focolaio: si tratterebbe di un noto coro di Laives, in cui 24 membri su 28 sono risultati contagiati, mentre gli altri attendono l'esito del tampone

LAIVES. 24 membri positivi su 28 totali. È questa la situazione di una formazione corale di Laives, dove nelle ultime ore, secondo le informazioni dell'Azienda sanitaria altoatesina, si è individuato un nuovo focolaio Covid. In un quadro come quello dei contagi in Alto Adige, dalle tinte decisamente fosche, emerge così un'altra situazione critica.

Laives, ad ogni modo, rappresenta un centro particolarmente colpito dall'epidemia. In attesa del bollettino di domenica 18 ottobre, infatti, il popoloso Comune della Bassa Atesina conta ben 62 contagiati. Un numero decisamente importante, in un contesto complessivo che registra una crescita rilevante dei casi da giorni e giorni.

Nella giornata di sabato 17 ottobre, infatti, la provincia di Bolzano ha registrato 155 nuovi casi, superando i 500 negli ultimi 4 giorni. Un'altra scuola, l'Ada Negri di Bolzano, è stata chiusa per una settimana a seguito dell'individuazione di un focolaio. Secondo l'Istituto superiore di sanità, solo Val d'Aosta e Liguria avrebbero dei numeri peggiori dell'Alto Adige.