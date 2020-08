Coronavirus, un nuovo contagio in Trentino e sono 4 le persone in ospedale. A giorni arriveranno da Roma i nuovi banchi per il distanziamento scolastico

TRENTO. C'è un nuovo caso di contagio in Trentino nelle ultime ore. A confermarlo è l'Azienda sanitaria. La giornata festiva di ieri, come spesso accade, ha visto ridursi il numero di tamponi analizzati che si è fermato a quota 374.

Rimane però stabile la situazione negli ospedali dove sono ricoverate quattro persone e un paziente si trova ancora in rianimazione.

Per quanto riguarda l'attività di tamponi, la task force che si è riunita quest'oggi in Provincia ha confermato la volontà, in previsione del rientro alle attività di settembre, di potenziare ulteriormente l’impegno su questo fronte, superando i valori medi giornalieri finora toccati.

Novità anche per quanto riguarda le scuole: al Dipartimento provinciale della Protezione civile giunge da Roma la conferma che sono in arrivo gli arredi per le scuole richiesti per assicurare il corretto distanziamento fra alunni e poter gestire pertanto le presenze in classe ed il regolare svolgimento delle lezioni.

Tra il 7 e l’11 settembre sono attesi 5 autoarticolati carichi di materiale che sarà dislocato al magazzino di Lavis da dove la protezione civile inizierà la distribuzione nelle singole scuole. A breve inoltre sarà attivato il numero verde a disposizione dell’utenza scolastica per rispondere ai quesiti specifici posti da strutture e famiglie.