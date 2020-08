Il Trentino piange una delle sue prime avvocate. Addio a Alda Rimer Pontara

TRENTO. Fondatrice della sezione trentina del Soroptimist International, associazione internazionale per l'avanzamento della condizione femminile, Alda Rimer Pontara se ne va a 85 anni, lasciando dietro di sé il ricordo non solo di una grande professionista dell'avvocatura ma anche di una donna profondamente impegnata nel sociale.

Tra le prime avvocate del Trentino, Rimer ha svolto una carriera brillante, lavorando come giudice di pace a Soave, in provincia di Verona, e come civilista a Trento, impegnandosi sempre in prima persona nella difesa dei più deboli. Fondatrice come detto del Club Soroptimist Trento, ne è stata presidente dal 1987 al 1989. Un impegno nel sociale, il suo, che ha quindi attraversato la professione e non solo, spendendosi in prima persona in battaglie come la lotta ai tumori e l'approvvigionamento d'acqua in territori problematici (fu vicepresidente dell'associazione Acqua per la vita).

Figlia di un notaio conosciuto della città, fu sposata con l'architetto Giorgio Pontara. Lascia due figli, Gloria e Giulio, e tre amati nipoti, Matteo, Maddalena e Giorgia. I suoi funerali si terranno nella giornata di martedì 18 agosto alle 16 nella chiesa parrocchiale di Pergine Valsugana.