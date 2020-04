In Trentino trattori in campo per sanificare le strade con acqua ossigenata

Alessandra e Alex sono la mamma e il papà della famiglia che ha fatto sorridere tantissime persone in questi giorni difficili con i loro doppiaggi del film d'animazione Pixar. Ecco chi sono e cosa hanno passato in queste settimane di malattia e di quarantena forzata con i loro figli, con l'aiuto dei vicini di casa e degli amici, il sostegno di un'infermiera premurosa via telefono e le paure per il futuro anche per non aver fatto i tamponi quando sarebbe servito