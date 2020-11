Coronavirus arriva l'esercito per aiutare a fare i tamponi. A Trento una postazione con il personale delle forze armate

TRENTO. Anche il personale delle forze armate scende in campo per dare il proprio aiuto e incrementare la capacità giornaliera di effettuare i tamponi e soprattutto velocizzare le attività.

Da ieri, infatti, anche in Trentino ha preso il via quella che è stata definita “Operazione Igea” messa in campo del Ministero della Difesa e che vede in tutto il Paese operative circa 1400 unità, distribuite in 200 team, in grado di eseguire fino a 30.000 tamponi al giorno.

Il contributo arriva da un intervento che vedrà l'impegno di team interforze, composti da personale di tutte le Forze Armate. I team, è stato spiegato in una nota dallo stesso Ministero, delle 200 Drive-through-Difesa saranno composti da 1 medico, 2 infermieri, 2 autisti e 2 Carabinieri o personale del corpo della Polizia di Stato, ed assicureranno il corretto svolgimento delle attività e il mantenimento dell’ordine pubblico, attivandosi con preavviso di 24-48 ore dal momento in cui il Ministero della Salute indicherà le località.

In tutto le postazioni che sono presenti nella nostra regione con il personale delle forze armate sono tre: oltre a quella attivata ieri nel parcheggio del Palatrento, altre due postazioni sono a Bolzano e Rovereto.

“La Difesa - ha detto il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini - è in campo dall'inizio di questa emergenza e ha messo a disposizione da subito tutte le sue capacità e mezzi. Anche in questa fase, gli uomini e le donne di tutte le Forze Armate continueranno ad operare al servizio dei cittadini con impegno e determinazione".

L'intenzione è anche quella di incrementare le capacità di analisi dei tamponi. Saranno 12 i laboratori analisi della Difesa predisposti in tutta Italia, in grado di eseguire circa 19.000 test settimanali.