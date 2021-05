Coronavirus, medici e infermieri instancabili: nel tempo libero diventano volontari (temporanei) della Cri e aiutano nelle vaccinazioni

Succede a Trento e sono le forze messe in campo dalla Croce Rossa per aiutare l'azienda sanitaria nella campagna vaccinale. Tutto questo grazie all'impegno del personale volontario con circa centoventi presenze al giorno tra i quali ottanta professionisti, tra medici, infermieri e assistenti sanitari che hanno risposto con entusiasmo all’appello di Croce Rossa e che nel tempo libero dagli impegni in ospedale e negli ambulatori vestono la divisa da “volontario temporaneo Cri”

TRENTO. Un vero e proprio esercito di volontari con l'impegno di centoventi persone a turno e un lavoro senza sosta che ha visto in questi mesi in prima linea la Croce rossa.

Sono passati circa tre mesi dal 16 febbraio, giorno in cui su richiesta dell’Apss la Cri del Trentino si è messa in moto per dare supporto alla campagna vaccinale, attività dapprima rivolta esclusivamente agli operatori delle Associazioni di volontariato impegnati nel servizio di emergenza urgenza e successivamente allargata a tutta la popolazione.





E' stata attivata un'organizzazione logistica collaudata in anni di formazione ed esperienza sul campo, il sistema è ben presto entrato a regime consentendo oggi di presentare un bilancio parziale di tutto rispetto. Quattordicimila vaccinazioni effettuate e una macchina organizzativa che consente oggi di raggiungere e superare le duemila dosi nel weekend, ovvero nei due giorni in cui Croce Rossa sostituisce Apss nel hub vaccinale di Trento Expo. Numeri destinati a crescere ulteriormente con l’allargamento della campagna agli orari serali, dalle 20 alle 24, a partire già dal venerdì sera.

Tutto questo è stato reso possibile grazie all'impegno del personale volontario con circa centoventi presenze al giorno tra i quali ottanta professionisti, tra medici, infermieri e assistenti sanitari che hanno risposto con entusiasmo all’appello di Croce Rossa e che nel tempo libero dagli impegni in ospedale e negli ambulatori vestono la divisa da “volontario temporaneo Cri” e accorrono da ogni parte del Trentino e anche dal vicino Alto Adige.





Sempre i volontari Cri hanno anche organizzato e curato la logistica, dalle prenotazioni telefoniche nella fase iniziale in cui sono stati chiamati a raccolta gli operatori delle associazioni di volontariato alla progettazione dell’attività a Trento Expo. Volontari che hanno creato un’applicazione informatica che consente di seguire il cittadino lungo tutto il suo percorso memorizzando orari e dati salienti, volontari presenti con ambulanza in pronta partenza pronti a far fronte a ogni emergenza, volontari che con atteggiamento empatico gestiscono la breve fila esterna e i flussi tra le sale.