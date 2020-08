LE IMMAGINI. Il nubifragio colpisce anche Cortina d'Ampezzo. Allagamenti e strade trasformate in fiumi di fango e detriti

Tanti i danni provocati dal violento nubifragio abbattutosi su Cortina d'Ampezzo nella serata di lunedì 24 agosto. Tra le 19 e le 22 sono stati oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco, con scantinati e garage completamente sommersi e strade trasformate in fiumi di fango e detriti

CORTINA D'AMPEZZO. Non si ferma il maltempo che da giorni si abbatte sul Veneto. Dopo il disastro prodotto a Verona, oltre che nell'entroterra di 4 province venete, con strade trasformate in torrenti, cumuli di grandine e allagamenti, anche su Cortina d'Ampezzo si è rovesciato un nubifragio che ha prodotto non pochi problemi alla cittadinanza.

Dalle ore 19 alle 22 sono state oltre 50 le richieste di intervento giunte alla centrale dei vigili del fuoco, soprattutto legate ad allagamenti o a strade invase dai detriti. Il rio Ruoiba è esondato, così come altri corsi d'acqua minori della città, provocando danni a diversi scantinati, invasi da fango e pioggia.

Ad essere particolarmente colpita è stata la zona di Verocai, una frazione della nota località turistica situata nelle Dolomiti bellunesi. Qui un fiume di fango e detriti ha invaso le vie ed una parte dell'ex ferrovia. Quello della serata di lunedì 24, d'altronde, non è stato l'unico nubifragio abbattutosi sul centro ladino. Nella giornata di domenica, infatti, poco prima di Cortina, nella località di Acquabona, una frana aveva interrotto temporaneamente la strada statale 51 di Alemagna.

Dopo i danni ingenti provocati dal maltempo nella giornata di domenica, lo stesso presidente della Regione Veneto Luca Zaia aveva dichiarato lo stato d'emergenza per diverse località site nelle province di Verona, Vicenza, Belluno e Padova. Nella provincia di Belluno, oltre a Cortina d'Ampezzo, questo provvedimento ha interessato anche i paesi di Rocca Pietore e Valle di Cadore.