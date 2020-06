Minacce e intimidazioni a sindaci e amministratori locali, quattro casi in Trentino. L'allarme: ''Fenomeno in crescita, serve attenzione''

Il rapporto è stato presentato da Avviso Pubblico. Quattro i casi nella nostra regione e tutti in Trentino. Montà: "La crisi sanitaria generata dal Covid sarà accompagnata da una forte crisi economica e sociale che le mafie stanno già cercando di sfruttare per accumulare consenso sociale sui territori ed espandere la loro presenza nel nostro sistema produttivo e all’interno degli Enti locali. Le pressioni non mancheranno, così come il tentativo di corrompere amministratori, funzionari e dirigenti pubblici"

TRENTO. Sono quattro gli episodi, tutti in Trentino, quelli contenuti nel nuovo rapporto di “Avviso Pubblico” (Qui l'analisi completa) e che riguardano minacce e intimidazioni che hanno colpito sindaci e amministratori nel nostro territorio.

La nona edizione del Rapporto “Amministratori sotto tiro” censisce gli atti di minaccia e di violenza nei confronti degli amministratori locali e dei funzionari della Pubblica amministrazione.

Dai dati pubblicati sono 559 gli atti intimidatori censiti da Avviso Pubblico nel 2019, uno ogni 15 ore. Sono state 83 le Province coinvolte – oltre il 75% del territorio nazionale – e 336 i Comuni colpiti, il dato più alto mai registrato. Per la seconda volta nella storia di questo Rapporto sono stati censiti atti intimidatori in tutte le regioni d’Italia.

“Il fenomeno delle minacce agli amministratori locali è diventato una questione nazionale – ha dichiarato Roberto Montà, Presidente di Avviso Pubblico e Sindaco di Grugliasco – Il Rapporto Amministratori Sotto Tiro mira a far crescere questa consapevolezza e la percezione della gravità nell’opinione pubblica e al mondo politico. La crisi sanitaria generata dal Covid sarà accompagnata da una forte crisi economica e sociale che le mafie stanno già cercando di sfruttare per accumulare consenso sociale sui territori ed espandere la loro presenza nel nostro sistema produttivo e all’interno degli Enti locali. Le pressioni non mancheranno, così come il tentativo di corrompere amministratori, funzionari e dirigenti pubblici”

Come già detto, sono quattro i casi che sono stati indicati nel rapporto e che riguardano il Trentino. Tra quelli citati l'episodio a Borgo Valsugana con scritte intimidatorie contro la candidata a Sindaco Marika Sbetta. Vi è poi il caso a Pelù del Fersina dove un uomo si è recato in municipio e una volta entrato ha iniziato a minacciare pesantemente gli impiegati comunali per ragioni personali, brandendo contro di loro un bastone.

Per il terzo anno consecutivo la Campania si conferma la regione in cui si è registrato il maggior numero di intimidazioni a livello nazionale, con 92 casi censiti. Segue la Puglia che, con i suoi 71 casi, ha fatto segnare il maggior incremento di tutto il territorio nazionale rispetto al 2018. Terzo posto per la Sicilia con 66 casi censiti, regione in cui emerge un dato in netta controtendenza rispetto al recente passato (-24%).

Si conferma sui livelli dell’anno precedente la Calabria, con 53 casi. Quinto posto per la prima regione al di fuori del Mezzogiorno: 46 atti intimidatori registrati in Lombardia, che rappresentano un nuovo record per le regioni del Centro-Nord Italia. In calo i casi censiti in Sardegna (38), stabile il Lazio (36). A chiudere le prime 10 posizioni ci sono l’Emilia Romagna (29, in aumento), la Toscana (24, in netto calo) e il Veneto (23).