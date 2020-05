Saccheggiata un'ambulanza della Croce Rossa. Vandalizzato il mezzo, spariti radio e medicinali, "un gesto vigliacco''

Foto da internet

TRENTO. Un gesto “vigliacco” che va a colpire chi ogni giorno scende in campo per aiutare tutte le persone che si trovano in difficoltà. Un'ambulanza della Croce Rossa del gruppo della Valle dei Laghi è stata vandalizzata. Era parcheggiata in viale Verona in attesa del cambio gomme ed è stata presa di mira dai ladri.

Sono riusciti ad entrare, hanno distrutto le radio interne, preso il materiale sanitario che era nell'ambulanza lasciando poi l'interno del mezzo completamente a soqquadro. La scoperta di quello che è successo è avvenuta venerdì quando uno dei responsabili è andato a recuperare il mezzo e dopo averlo aperto si è accorto di quello che era successo.

Un danno importante soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo quest'oggi dove l'impegno della Croce Rossa, come di altre realtà di soccorso presenti sul territorio, ha permesso di salvare vite umane.

Dopo la scoperta dell'ambulanza vandalizzata è stata immediatamente sporta denuncia.