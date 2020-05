Trasportava oltre 800 chili di carne per Kebab ma la cella frigorifera era spenta. Multata la ditta e distrutta la merce

Il nodo del contendere sono i protocolli sulla sicurezza per poter prevedere la riapertura di bar e ristoranti, linee guida provinciali che però non sono state validate dall'Inail, che si è sfilata dal tavolo di lavoro. Nella giornata di ieri, Stato e Regioni hanno intanto trovato l'intesa per la ripartenza differenziata da lunedì 18 maggio e sono attesi i diversi provvedimenti da Roma. Cgil, Cisl e Uil chiedono a Failoni di riconvocare l'Inail per poter ripartire anche in Trentino