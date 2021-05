Coronavirus, 38 nuovi contagi e a Cavalese ce ne sono di più che a Trento e Rovereto. La Val di Fiemme resta quella con più residenti positivi

Il livello del contagio, fortunatamente, resta basso in tutto il Trentino e nessun comune supera il rapporto contagi/residenti dell'1,5%. Ma ecco quali sono i primi 10 centri e dove sono stati trovati i positivi delle ultime 24 ore

TRENTO. E' Cavalese il comune dove sono stati trovati più positivi nelle ultime 24 ore, anche più che a Trento e a Rovereto. E quindi anche a fronte di un contagio stabile e di pochissimi positivi trovati (va detto che molto pochi sono stati i tamponi eseguiti), resta la val di Fiemme quella dove il virus circola di più in proporzione agli abitanti. Il livello, però, fortunatamente, resta basso in tutto il Trentino e anche nelle zone appena citate nessun comune supera il rapporto contagi/residenti dell'1,5% (molto lontani, quindi, dalla quota critica per la ''zona rossa'' fissata al 3%).

E così sono questi i primi dieci comuni per percentuale di residenti positivi in provincia di Trento: Ziano di Fiemme (1,5% di residenti positivi attualmente); Cavalese (1,2%); Ville di Fiemme, Valfloriana, Samone (1,1%); Capriana e Sporminore (1%); Segonzano (0,91%); Tesero (0,87%); Panchià (0,85%).

Nelle ultime 24 ore, nel dettaglio, sono stati trovati 38 positivi su però solo 1.100 tamponi totali (878 i molecolari analizzati, 514 dall’Ospedale Santa Chiara e 364 alla Fem, e 217 i rapidi antigenici notificati all’Azienda sanitaria). Di questi sono 26 i nuovi casi positivi al molecolare mentre quelli all’antigenico sono 12. Il tutto si traduce per un rapporto contagi/tamponi al 3,4% mentre 24 ore prima era al 2,6%.

Fra i casi nuovi, gli asintomatici sono 21, mentre i pauci sintomatici sono 14. I contagi fra giovanissimi aumentano di altri 8 casi: 1 ha meno di 2 anni, 3 tra 6-10 anni e 4 tra 14-19 anni. Le classi in quarantena ieri erano 79 (in calo di 6 unità rispetto alle 24 ore precedenti). Ci sono poi 2 positivi in fascia 60-69 anni, 3 tra 70-79 anni e 1 di 80 e più anni.

Ecco dove sono stati trovati i 38 positivi:

Cavalese 6 nuovi positivi

Trento 5 nuovi positivi

Tesero, San Michele all'Adige e Rovereto 3 nuovi positivi

Predazzo, Castello Molina di Fiemme, Mezzolombardo 2 nuovi positivi

Ziano di Fiemme, Nomi, Peio, Ronzone, Canazei, Roncegno Terme, Novella, San Giovanni di Fassa, Mori 1 nuovo positivo