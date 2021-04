Coronavirus, dalla riapertura di cinema e teatri agli spostamenti tra regioni. Arriva il 'pass' per i vaccinati, ecco come cambiano le regole

Il governo ha approvato il nuovo decreto con le nuove misure che entreranno in vigore a partire dal 26 aprile. Da quella data sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche in zona arancione o zona rossa

TRENTO. Il governo ha approvato nelle scorse ore il decreto con le nuove regole che entreranno in vigore a partire dal 26 aprile e che dureranno fino alla fine di luglio.

Regole importanti per la ripartenza dell'intero Paese che ora attende la giornata di domani per sapere, in maniera ufficiale, il colore delle regioni visto che con il ritorno della fascia gialla, con quindi minori restrizioni, sono previste anche le aperture serali di bar e ristoranti e il riavvio di cinema e teatri.

Il testo del nuovo decreto approvato dal Governo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da Covid-19 alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione.

Qui le slide delle misure decise dal Governo

COPRIFUOCO

Al momento il coprifuoco rimane dalle 22 alle 5. Questo uno dei noti più difficili che hanno visto la spaccatura nel governo con la decisione della Lega di astenersi dal voto. La proposta di Salvini, caldeggiata anche dalla Conferenza delle Regioni, era quella di spostare il coprifuoco dalle 22 alle 23 vista anche l'apertura serata di ristoranti e bar. Richiesta che però il premier Draghi non ha accolto.

SPOSTAMENTI

Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.

LA CERTIFICAZIONE VERDE

Il decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”. Sono certificazioni che servono per comprovare lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore.

SCUOLA E UNIVERSITA'

Il decreto approvato dal Governo prevede che dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.).

Nella zona rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento. Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza.

BAR E RISTORANTI

Dal 26 aprile, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti alloggiati.

La ripartenza per i ristoranti al chiuso è prevista per il 1 giugno. Si tratta, anche in questo caso, delle attività che si troveranno in zona gialla. Per ora il decreto Covid prevede che questo tipo di riapertura, che dovrà essere effettuata seguendo tutti i protocolli del caso, potrà avvenire tra le 5 e le 18.

TEATRI E CINEMA

In zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

SPORT DI SQUADRA, PISCINE E PALESTRE

Secondo il nuovo decreto, a partire dal 26 aprile, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.