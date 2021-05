Coronavirus, in corso la consegna di 1.531.500 dosi di vaccino in 12 regioni: in Trentino ne arriveranno quasi 20 mila nelle prossime ore

Nello specifico all'ospedale Santa Chiara arriveranno 16.300 dosi di vaccino AstraZeneca, 2.200 di vaccino Moderna e 1.400 di Johnson&Johnson