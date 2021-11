Coronavirus in Trentino, 1 morto e 83 nuovi positivi. L'assessora Segnana: ''Il numero dei contagi è elevato''

Sono stati effettuati oltre 11 mila test tra molecolari e antigenici. Sul focolaio dell'ambulatorio medico: "La situazione è stabile e i numeri non sono aumentati. Il collega ricoverato in malattie infettive è migliorato"

TRENTO. Un decesso e 83 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. A riferirlo l'assessora Stefania Segnana nell'anticipazione del bollettino di oggi, mercoledì 3 novembre, per quanto riguarda l'emergenza Covid in Trentino.

Sono stati analizzati oltre 11 mila test tra tamponi molecolari e antigenici. "Siamo ancora in fase di certificazione dei dati ma il numero dei contagi è elevato. Sono stati analizzati 23 casi su 579 tamponi molecolari e 60 positivi su 10.726 antigenici. Non abbiamo ancora i dati se la persona deceduta fosse vaccinata. Sono invece 7 le classi in quarantena", commenta l'assessora Segnana.

Stabile la situazione negli ospedali del territorio: 27 ricoverati di cui 2 pazienti si trovano in terapia intensiva. La curva del contagio è risalita negli ultimi giorni e questo comporta un aumento dell'attenzione da parte delle autorità sanitaria, anche se la pressione ospedaliera appare molto sotto controllo, rispetto al confronto con i dati di un anno fa.

A preoccupare il focolaio emerso in un ambulatorio del capoluogo: un contagio che ha riguardato 5 medici di cui 1 è stato ricoverato in ospedale, una infermiera e un segretario (Qui articolo). "La situazione è stabile e i numeri non sono aumentati. Il collega ricoverato in malattie infettive è migliorato", dice Maria Grazia Zuccali, direttrice del Dipartimento di prevenzione dell'Apss.

Nel report di ieri sono stati invece registrati 21 positivi a fronte di 5.520 test. Sulla base dei dati forniti a martedì le vaccinazioni si sono portate a quota 793.951 inoculazioni, numero che comprende 364.635 seconde dosi e 15.086 terze dosi (Qui articolo).