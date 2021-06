Coronavirus, l'anno della pandemia abbatte le speranze di vita. In Trentino persi in media 1,6 anni

TRENTO. Il 2020 sarà l'anno della pandemia che difficilmente potremo purtroppo scordare. In Italia sono morte oltre 746mila persone, con un aumento di 101mila decessi rispetto alla media della mortalità registrata negli anni dal 2015 al 2019.

Ma non solo, il Covid 19, infatti, ha bruciato 10 anni di guadagni in aspettativa di vita. E' questo il prezzo che sta pagando l'Italia a oltre un anno dall'inizio della pandemia, che per fortuna grazie alla campagna vaccinale sta allentando la presa.

I dati sono stati analizzati dal rapporto dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che mostra una riduzione consistente della speranza di vita alla nascita tanto da annullare i guadagni ottenuti nel decennio precedente. A livello nazionale la variazione tra il 2019-2020 di questo indicatore è stato pari a -1,4 anni per gli uomini e -1,0 anni per le donne.

A livello regionale le perdite di anni di vita media sono state differenti: per la componente maschile il record negativo va alla Lombardia con una perdita pari a 2,6 anni, seguita dal Piemonte con 1,8 anni e dalla Valle d’Aosta, in Trentino e Liguria con 1,7 anni persi.





Al Centro-Sud ed Isole le perdite sono state meno marcate ma comunque rilevanti: hanno perso 12 mesi o meno di speranza di vita gli uomini residenti in Umbria, Molise e Sicilia (1,0 anni), nel Lazio (0,9 anni), in Sardegna (0,8 anni), in Basilicata (0,7 anni) e in Calabria (0,6 anni).

Anche per il segmento femminile il Covid19 ha colpito più duramente nelle regioni del Nord: in particolare Valle d’Aosta e Lombardia hanno perso 2 anni o più di speranza di vita alla nascita (precisamente Valle d’Aosta 2,3 anni; Lombardia 2,0 anni). In termini di perdita di anni dell’indicatore analizzato seguono il Trentino e la Liguria (1,5 anni) e il Piemonte (1,4 anni).





Al Meridione la perdita più importante si è verificata in Molise (1,3 anni). Inferiore o pari a 1 anno il calo in tutte le restanti regioni del Centro-Sud ed Isole: Marche (1,0 anni), Puglia e Sardegna (0,8 anni), Abruzzo (0,7 anni), Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sicilia (0,6 anni). Infine Basilicata e Calabria hanno perso 0,4 anni.