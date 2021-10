Coronavirus, solo 4 nuovi positivi nelle ultime 24 ore su poco più di 1.000 tamponi. Sono 65 i Comuni del contagio. A Ville d'Anaunia vaccinato il 95% degli over 70

Trovati 4 positivi, 1 decesso nelle ultime 24 ore. Sono 21 i pazienti in ospedale, di cui 5 ricoverati in terapia intensiva. Sono 747.674 le dosi somministrate in Trentino di cui 344.518 sono seconde dosi e 2.326 sono terze dosi. Samuel Valentini (sindaco di Ville d'Anaunia): "La popolazione si dimostra molto responsabile: anche il mondo agricolo molto attento a rispettare le regole"

TRENTO. "La popolazione si è dimostrata particolarmente sensibile e responsabile, c'è grande unità e compattezza per uscire da questa situazione". A parlare è Samuel Valentini, sindaco di Ville d'Anaunia. "Ci sono 14 casi sul nostro territorio comunale, il contagio riguarda qualche nucleo familiare e tutto viene monitorato. Siamo ottimisti perché la fase della raccolta avrebbe potuto portare a un crescita della curva, invece tutto è molto contenuto e sotto controllo".

E' l'ottavo tasso di contagio del Trentino in questa fase dell'emergenza Covid: 0,29%. I numeri fortunatamente sono contenuti e il periodo più duro della diffusione del coronavirus sembra lontano: sono stati 396 (su 4.801 abitanti) i cittadini di Ville d'Anaunia che hanno contratto l'infezione da inizio epidemia (8,2%).

"Il mondo agricolo - spiega Valentini - ha dimostrato grande responsabilità nell'adottare tutte le precauzioni del caso e organizzarsi in maniera attenta. L'anno scorso più o meno in questo periodo avevamo una novantina di casi, riscontrati tra tamponi molecolari e antigenici, oggi sono molti meno i positivi. Questo ci dà molta fiducia e ottimismo per tornare quanto prima alla normalità. E' ancora un periodo delicato e dobbiamo fare di tutto per scongiurare le chiusure per le attività economiche, per il sociale e per la vita quotidiana delle persone".

Per quanto riguarda la media a livello provinciale, la copertura della popolazione vaccinabile trentina (quella, quindi, composta dalle persone che hanno più di 12 anni) si attesta all'80%, ma tra i vari territori trentini il dato oscilla in maniera importante: dai 'primi della classe' in Val di Non, Val di Sole e Val di Cembra fino ai territori in fondo alla classifica, Fiemme, Fassa e Primiero (Qui articolo).

"Vaccinarsi - aggiunge il sindaco - è davvero importante. Se il dato dei contagi appare contenuto il merito va alla copertura che abbiamo fin qui raggiunto. Oltre l'80% della popolazione vaccinabile di Ville d'Anaunia è immunizzata con picchi molto alti nelle fasce più fragili".

Circa il 90% delle persone tra 60-69 anni ha aderito alla campagna, il 95% dagli over 70 in su. "I cittadini dimostrano un grande serietà e responsabilità. Inoltre il territorio si è unito e coeso ancora di più. Come amministrazione abbiamo sempre cercato di informare la popolazione in modo continuo e costante", conclude Valentini. "Abbiamo supportato le associazioni che si sono sempre impegnate nel corso di questa epidemia per aiutare le persone in difficoltà: Paola Slanzi e un gruppo di volontari si sono messi a disposizione, per esempio, per agevolare le prenotazioni dei vaccini degli anziani e delle fasce più fragili. La strada è quella giusta e dobbiamo continuare tutti a fare la nostra parte".

Sono 49.096 casi e 1.439 decessi in Trentino per coronavirus da inizio epidemia, sono 47.304 i guariti da inizio emergenza e 353 gli attuali positivi. Sono state registrate 4 guarigioni. Sono 21 le persone in ospedale, di cui 5 in terapia intensiva. Oggi sono stati comunicati 4 contagi e 1 decesso: "Un 90enne non vaccinato". Ci sono 2 classi in quarantena (Qui articolo).

Campagna vaccinale: sono 747.674 le dosi somministrate in Trentino di cui 344.518 sono seconde dosi e 2.326 sono terze dosi.

Nelle ultime 24 ore in Trentino sono stati trovati 4 positivi e nel dettaglio 2 casi a Trento; 1 infezione a Rovereto. Nella piattaforma provinciale non è stato assegnato 1 caso.

Sono state registrate 4 guarigioni: 1 guarito a Samone e un altro a Moena. Nella piattaforma provinciale non sono state assegnate a qualche territorio 2 guarigioni.

Sono 65 i Comuni con almeno 1 attuale positività. In questa fase dell'emergenza Covid ci si attesta a 353 casi: 55 infezioni a Trento, 30 positivi a Rovereto; 20 casi a Castello-Molina di Fiemme; 16 contagiati a Primiero San Martino di Castrozza; 14 infezioni a Ville d'Anaunia; 11 positivi a Mori, Cavalese e Mezzano.

Si aggiungono 8 contagiati a Altopiano della Vigolana, Cles e Levico Terme; 7 infezioni a Imer, Roverè della Luna e Mezzolombardo; 6 positivi a Novella e Riva del Garda; 5 contagi a Borgo Valsugana e Storo; 4 casi a Andalo, San Giovanni di Fassa e Ledro.

Poi 3 positivi a Moena, Denno, Ala, Terre d'Adige, Folgaria, Pergine e Dro. Sono invece 2 i contagi a Bondone, Ospedaletto, Nomi, San Lorenzo Dorsino, Ziano di Fiemme, Pomarolo, Isera, Tesero, Volano, San Michele all'Adige, Predazzo, Mezzocorona, Predaia, Lavis e Arco.

Un positivo a Samone, Capriana, Pellizzano, Tenna, Caldes, Sant'Orsola, Molveno, Calceranica, Canal San Bovo, Porte di Rendena, Canazei, Tenno, Giovo, Ville di Fiemme, Besenello, Nago-Torbole, Comano Terme, Cavedine, Caldonazzo, Villa Lagarina, Brentonico e Baselga di Pinè.