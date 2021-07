Coronavirus, solo a Roma oltre 500 positivi in 24 ore: ''E' l'effetto Europei''

Continua a salire la curva dei contagi in Italia. I nuovi casi di covid19 si sono quasi quintuplicati a Roma rispetto all'11 luglio scorso, giorno della finale degli Europei di calcio

ROMA. Salgono i contagi a livello nazionale e a preoccupare sono i numeri che arrivano dalla capitale. I nuovi casi di covid19 si sono quasi quintuplicati a Roma rispetto all'11 luglio scorso, giorno della finale degli Europei di calcio.

Secondo l'ultimo bollettino, oggi Roma registra 557 contagi registrati nelle ultime 24 ore mentre l'11 luglio i nuovi contagiati erano 122.

Un incremento che si registra anche a livello regionale. Nel Lazio, infatti, oggi sono 681 i nuovi positivi (su quasi 33mila test) a fronte di 164 registrati l'11 luglio (su circa 20mila test).

Nel bollettino di oggi tra le aree con maggiori contagi abbiamo anche il Veneto con 600 casi. In Lombardia sono 407 i nuovi contagi. A livello nazionale i numeri aggiornati del 20 luglio sono: 3.558 contagi nuovi positivi e 10 morti.

L'assessore alla Sanità del Lazio lancia l'allarme ma rassicura: "La situazione è sotto controllo". "Stiamo pagando il cosiddetto 'effetto Gravina' ma senza complicazioni negli ospedali. I casi sono ancora destinati ad aumentare per l’effetto del calo di tensione in occasione dei festeggiamenti per gli Europei, che durerà ancora alcuni giorni”.