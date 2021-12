Covid-19: a Natale 5.400 nuovi casi in Veneto e 24 morti. Superati i 600mila infetti da inizio pandemia

Nelle strutture ospedaliere calano i ricoveri in area medica (-25) ma peggiora la situazione in terapia intensiva, dove i letti occupati salgono di 11 unità. In forte crescita i soggetti attualmente positivi in Regione, che superano i 69mila

VENEZIA. Il contagio continua a correre in Veneto, dove nelle ultime ventiquattro ore sono stati segnalati 5.402 nuovi positivi da Covid-19 con 24 morti. Un bilancio pesantissimo insomma anche nel giorno di Natale, mentre il totale dei positivi da inizio pandemia ha ufficialmente superato le 600mila unità.

Nelle strutture ospedaliere della Regione migliora leggermente la situazione per quanto riguarda l'area medica, dove i posti letto occupati oggi sono 1.188 (-25 rispetto a ieri), ma peggiora in rianimazione dove i ricoveri totali sono saliti di 11 unità arrivando a 174 in totale.

Con i ventiquattro decessi segnalati il totale delle vittime da inizio pandemia sale purtroppo a quota 12.281 mentre sono in forte crescita anche i soggetti attualmente positivi in Regione a 69.386 (+2.388). Dividendo il totale dei positivi per Provincia, a segnare l'aumento più marcato è la Provincia di Treviso (1060 nuovi casi) seguita da Verona (1030 nuovi casi) e Padova (1021 nuovi casi).