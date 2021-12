Covid-19, Zaia: “Da lunedì saremo in zona gialla. Tipica fase acuta e non ci sono segnali d'inversione di tendenza a breve”

Nelle ultime 24 ore i positivi in Veneto sono stati 2.096: aperte da oggi le prenotazioni anche per la fascia 5-11 anni d'età: “Ci sarà una corsia preferenziale e una linea dedicata nei centri vaccinali con i pediatri per evitare attese”

VENEZIA. “Abbiamo un'incidenza settimanale di 450 casi per 100mila abitanti e un tasso di occupazione in terapia intensiva del 12,8%, entrambi parametri ormai da zona gialla: siamo appesi al filo dei ricoveri in area medica, al 13,7%, ma il bollettino di venerdì ci riserverà la classificazione da lunedì prossimo in zona gialla”. A dirlo è il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che durante la conferenza stampa avverte: “Ci sono più ingressi che uscite in ospedale, è una tipica fase acuta e non ci sono segnali d'inversione di tendenza a breve”.

La pressione sugli ospedali veneti infatti “preoccupa”, dice Zaia, e ormai inizia a farsi sentire: “I ricoveri in questo momento sono in totale 1052, di cui 916 in area non critica e 136 in terapia intensiva”. I pazienti Covid poi sono complicati da gestire aggiunge il presidente veneto, ricordando comunque che “la stragrande maggioranza dei pazienti che finiscono in terapia intensiva non sono vaccinati” e che gli effetti della campagna vaccinale si possono vedere proprio nel confronto tra la pressione ospedaliera dell'anno scorso e quella attuale.

E proprio parlando di vaccini, Zaia ha ribadito che la campagna d'immunizzazione sta procedendo in maniera incoraggiante: “Abbiamo l'86,6% di vaccinati, nelle ultime ventiquattro ore le inoculazioni sono state 34mila, delle quale 1721 prime dosi”. Con oggi poi in Veneto hanno preso il via anche le prenotazioni per le vaccinazioni nella fascia 5-11 anni: “La platea è di circa 300mila individui – ha detto il governatore – ci sarà un canale preferenziale e una linea dedicata nei centri vaccinali con i pediatri per evitare attese. Attenzione però: sarà possibile prenotarsi solo dopo il compimento del quinto anno d'età”.

Zaia ha poi parlato anche della previsioni relative all'andamento epidemiologico durante le festività (“Natale e Capodanno saranno probabilmente in zona gialla ma al momento non ci sono previsioni per il passaggio in zona rossa, per le vacanze si può prenotare senza problemi”), ribandendo il suo supporto ai sindaci che hanno deciso di introdurre ulteriori misure per il contenimento del contagio e condannando, nuovamente, le minacce no vax ai politici, partendo dal recente episodio che ha visto protagonista il presidente del Consiglio Mario Draghi e dichiarando: "Un giorno porterò la montagna di 'roba' che mi arriva ogni giorno".