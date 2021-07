Covid19, focolaio al corso per maestri da sci. Nel bellunese una decina di contagi

BELLUNO. Un focolaio Covid19 durante un corso in Francia per aspiranti maestri di sci e snowboard. Sono circa una trentina i giovani allievi risultati positivi nella giornata di venerdì al corso organizzato a Les Deux Alpes, in un ghiacciaio a tremila metri nella Savoia francese.

L'iniziativa era partita dal Collegio dei maestri del Friuli Venezia Giulia e nella delegazione facevano parte anche 13 bellunesi, 8 dei quali sono stati contagiati. Le persone risultate positive hanno tra i 19 e i 20 anni, e a queste si aggiunge anche un istruttore.

Le persone contagiate, viene spiegato dai responsabili, risiedevano nella stessa struttura alberghiera. Prima di accedere alla fase formativa era stato chiesto loro un test negativo al Covid o in alternativa l'avvenuta vaccinazione ma nonostante le misure prese, purtroppo, non si è riusciti ad arginare il fenomeno pandemico.

Tutte le persone che hanno partecipato al corso si trovano in isolamento.